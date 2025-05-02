HT Kulüp 698. bölüm...

Şebnem Çapa'nın mağazasında gelenekselleşen sezon tanıtım daveti... Sokak hayvanlarına umut olmak için yola çıkan Bir Can Bir Candır Derneği, özel gala gecesi ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 04 Mayıs Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

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