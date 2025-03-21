HT Kulüp 695. bölüm...

Tema-K Gönüllülerinden iftar yemeği daveti... Kanser hastaları yararına iftar yemeği... Cemiyet hayatının yardımsever ünlü isimleri... Engin Keçeli'nin bilinmeyenleri ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 16 Mart Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.