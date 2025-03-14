HT Kulüp 694. bölüm.

Ekranların ilk ve tek cemiyet programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... Paris Moda Haftası'ndan birbirinden iddialı defileler... İş insanı Ünal Aysal'la keyifli söyleşi.. Ünlülerle geçmişe yolculuk... Merhum Beyhan Benardete anısına golf turnuvası... Başarım Sensin Derneği'nden iftar daveti hepsi ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp'te.. HT Kulüp 16 Mart Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
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