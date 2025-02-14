HT Kulüp 691. bölüm...

9. Sabancı Kısa Film yarışması... Yaşam Şarkısını Söyler sergisi sanat tutkunlarıyla buluştu... Can Hakko'nun ev sahipliğinde düzenlenen moda daveti ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg Ht'de...

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