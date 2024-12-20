HT Kulüp 684. bölüm...

İstanbul Modern'den gençlerin sanat eğitimine destek gecesi... Rahmi Koç Bilim Madalyası'nın sahiplerini bulduğu gece... Nazlı Çarmıklı Gezer'in ev sahipliğinde düzenlenen sergi... Orakçıoğlu Ailesi'nden özel davet ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg Ht'de...
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