HT Kulüp 680. bölüm...

İstanbul Art Fair daveti... Dünyaca ünlü modacı Elie Saab'ın Riyad'da düzenlenen muhteşem defilesi... Demet Sabancı Çetindoğan'la çok özel söyleşi ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

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