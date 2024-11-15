HT Kulüp 679. bölüm...

Merhum Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülleri"... Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun İstanbul Boğazı'nda açtığı yeni otelinin açılışı... Osmanlı döneminden ilhamla tasarlanan özel ve sınırlı sayıda üretilen kalem "Osmanlı Kültürü'nün" tanıtım daveti ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

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