HT Kulüp 678. bölüm...

Rahmi Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen TURMEPA'nın yıl dönümü gecesi... Turizm alanında yatırımlara başlayan Cem Hakko'dan otel açılışı... Pelin Akın Özalp'in önmderliğinde gerçekleşen golf turnuvası... Doki Doki sergisi ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
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