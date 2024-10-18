HT Kulüp 675. bölüm...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile çok özel söyleşi... Ünlü isimlerin Nişantaşı ve Bebek'ten keyifli anları... Dünya Kız Çocukları Günü'nde TOÇEV yararına alışveriş... İş insanı Rahmi Koç'un, Caroline Koç için çektiği röportajdan çok özel görüntüler ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
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