HT Kulüp 675. bölüm...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile çok özel söyleşi... Ünlü isimlerin Nişantaşı ve Bebek'ten keyifli anları... Dünya Kız Çocukları Günü'nde TOÇEV yararına alışveriş... İş insanı Rahmi Koç'un, Caroline Koç için çektiği röportajdan çok özel görüntüler ve daha fazlası bu hafta HT Kulüp farkıyla ekranlarınıza geliyor... HT Kulüp Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 33. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.

HT Kulüp HT Kulüp 677. bölüm...

Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen gala yemeği... Şirin Yalçın'ın ev sahipliğinde...
HT Kulüp HT Kulüp 676. bölüm...

Contemporary İstanbul etkinliği... Rahşan Düren'in 7. kişisel sergisi... Ümit Boyner'den güçlü...
HT Kulüp HT Kulüp 675. bölüm...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ile çok özel söyleşi... Ünlü isimlerin Nişantaşı ve...
HT Kulüp HT Kulüp 674. bölüm...

Sanatçı Refik Anadol'un eserleri ve Suzan Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen sergi daveti......
HT Kulüp HT Kulüp 673. bölüm...

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nden renkli kareler... Akın Ailesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen...
HT Kulüp Ece Saruhan'la Oyuna Devam 32. bölüm...

"Ece Saruhan'la Oyuna Devam" Bloomberg HT ekranlarını sanatla buluşturmaya devam ediyor.
HT Kulüp HT Kulüp 672. bölüm...

Milano Moda Haftası... Dalia Garih'in ev sahipliğinde düzenlenen sanat dolu gece... Sanatseverlere...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.