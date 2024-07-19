HT Kulüp 664. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü simalarının tanışma hikayeleri... İş dünyasının kültür sanata katkıları... Melisa Von Faber Castell'in yaşamından bilinnmeyenler... Melda Kosif'le çok özel söyleşi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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