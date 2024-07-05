HT Kulüp 662. bölüm...

Modasever ünlü isimlerin yaz kombinleri... Develi çiftinin Ht Kulüp kamerlarını evlerinde ağırladıkları keyifli söyleşi... Nevbahar Koç'un bilinmeyenleri... İş ve cemiyet hayatının fanatik beyleri ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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