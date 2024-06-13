HT Kulüp 660. bölüm...

Senin Beklenmedik Karşılaşman sergisi... Musiki Eğitim Vakfı'ndan depremzede çocuklar yararına konser... Süleyman Orakçıoğlu'ndan özel açılış... Tema-K üyelerinin Boğaz turu ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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