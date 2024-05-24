HT Kulüp 657. bölüm...

Sabancı Vakfı, Fark Yaratanlar Programı... Sanatseverlerle mücevher tutkunlarını buluşturan davet... Cannes Film Festivali'nden renkli görüntüler... Tarihi Hamamda sergi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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