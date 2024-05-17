HT Kulüp 656. bölüm...

Türk Eğitim Vakfı 57. yıl konseri... Parıltı Derneği'nden sosyal sorumluluk projesi... TOG alışveriş şenliği... Boğaz temalı art show ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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