HT Kulüp 655. bölüm...

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp, bu hafta yine dopdolu haberlerle ekranlarınıza geliyor... Modaseverlerin her yıl merakla beklediği MET Gala'dan renkli görüntüler, cemiyet hayatının ünlü anneleri, Çaba Derneği'nin düzenlediği bahar alışveriş festivali, Lübnanlı modacı Elie Saab'ın hazırladığı kapsül koleksiyonun özel defilesi, açılışlar, davetler ve renkli organizasyonlar ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te sizleri bekliyor.. HT Kulüp 12 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00'da Bloomberg HT'de sizlerle...
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