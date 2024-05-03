HT Kulüp 654. bölüm...

Merhum Sakıp Sabancı ve torunu Melisa Tapan'ın yapay zeka ile sohbeti... Azer Polat'la çok özel söyleşi... Baharın Keyfini Sürün daveti ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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