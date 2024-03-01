HT Kulüp 647. bölüm...

İzzet ve Yasemin Özilhan çiftinin ailece geçirdikleri Uludağ tatillerinden çok özel görüntüler... Cengiz Yatağan ile çok özel söyleşi... Ünlü simaların Uludağ'da eğlenceli kayak tatilleri... SAG Ödül töreni ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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