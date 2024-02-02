HT Kulüp 643. bölüm...

Kayak tutkunlarının Uludağ görüntüleri... Derin Mermerci'nin kızlarıyla birlikte çıktığı kayak tatili... Pınar Eczacıbaşı ile çok özel sohbet ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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