HT Kulüp 641. bölüm...

Ünlü isimlerin sportif halleri... Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi... Elif Dürüst'ü hastanede yalnız bırakmayan ünlü isimler ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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