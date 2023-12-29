HT Kulüp 638. bölüm...

Ünlü isimlerin yeni yıl mesajları... 2023 yılına damga vuran davetler... 2023'de anne olan isimler... Ünlü hanımların 2023 stilleri ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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