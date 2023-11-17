HT Kulüp 637. bölüm...

Başarılı isimlerin ödüllendirildiği Mustafa Koç Spor Ödüller gecesi... Parıltı Derneği'nden özel sohbet... Boğaz'ın tadını çıkaran ünlü isimler ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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