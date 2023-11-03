HT Kulüp 635. bölüm...

Epos 7 Derneği'nden Cumhuriyet özel daveti... prof. Dr. Zehra Neşe Kavak'ın ev sahipliğinde düzenenlenen seminer... Melda Kosif ile çok özel sohbet ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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