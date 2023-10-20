HT Kulüp 634. bölüm.

Ekranların ilk ve tek cemiyet haber programı HT Kulüp bu hafta da dopdolu... İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, Evin Şaşmaz'ın annesi Elif Güler Barlas'ın cenazesinde bir araya geldi... İstanbul caddelerinden renkli anlar... Cumhuriyetimizin 100. yılına özel tasarlanan kalem koleksiyonu daveti ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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