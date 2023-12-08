HT Kulüp 632. bölüm...

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Tohum Otizm Vakfı'ndan alışveriş şenliği... Parıltı Hisseli Harikalar Kumpanyası... Turyid'den Cumhuriyet Balosu, mücevher markasının özel galası ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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