HT Kulüp 633. bölüm...

Turizm sektörünün gelecek sezon planları... Sanat ve gastronominin buluştuğu davet... Tuğçe Eyilik Vardar'dan yeni mağaza açılışı ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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