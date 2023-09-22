HT Kulüp 631. bölüm...

Suzan Sabancı Dinçer'den ünlü dostlarına moda daveti... Suna'nın Kızları kurucusu İpek Kıraç'ın Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nde konuşması... Raffi Portakal ile sanat yolculuğu ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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