HT Kulüp 625. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının yaz stilleri... İş dünyasının futbola gönül vermiş kişleri... İş insanı Nuri Develi ile çok özel söyleşi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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