HT Kulüp 625. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının yaz stilleri... İş dünyasının futbola gönül vermiş kişleri... İş insanı Nuri Develi ile çok özel söyleşi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Kulüp 625. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının yaz stilleri... İş dünyasının futbola gönül vermiş kişleri......
HT Kulüp HT Kulüp 624. bölüm...

Yasemin Taciroğlu ve Ahmet Uras'ın görkemli düğün töreni... Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin bebek...
HT Kulüp HT Life 337. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 336. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 623. bölüm...

Bodrum'da düzenenlenen sergi açılışı... Koza Genç Tasarımcılar Yarışması'ndan renkli finalist...
HT Kulüp HT Life 335. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 333. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 332. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.