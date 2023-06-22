HT Kulüp 621. bölüm...

Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern'in açılış daveti... iş insanı Ali Koç'un tüm bilinmeyenleri ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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