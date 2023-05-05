HT Kulüp 616. bölüm...

Çaba Derneği'nden alışveriş şenliği... Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olan Met Gala'dan renkli görüntüler... Davıd Hayon'un sergisi ile Golf Cup etkinliği ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE..
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