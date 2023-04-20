HT Kulüp 614. bölüm...

Yardım derneklerine üye olan kadınlar... Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri... İş insanı Cem Hakko'yla çok özel... İş insanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE..

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