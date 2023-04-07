HT Kulüp 612. bölüm...

Cemiyet hayatının iş insanları... Elif Dürüst ve kardeşi Şirin Yalçın'la çok özel söyleşi... İş insanı Şükran Güzeliş'in iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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