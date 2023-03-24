HT Kulüp 610. bölüm...

İstanbul Mücevher Fuarın'dan renkli görüntüler... Ünlü isimlerin Bebek caddelerinden keyifli anları... Cemiyet hayatının ünlü hanımlarının başarı hikayeleri... Pınar Eczacıbaşı'nın iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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