HT Kulüp 609. bölüm...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları... Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar (Akademi) Ödülleri'nden renkli görüntüler... Beyhan Benardete'nin iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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