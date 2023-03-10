HT Kulüp 608. bölüm...

Yardım derneklerine üye olan ünlü hanımlar... Afetzedelere yardım için tek yürek olan dünyaca ünlü isimler... Aylin Tahicioğlu portresi... İş insanı Cem Boyner'in iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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