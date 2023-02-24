HT Kulüp 606. bölüm...

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Aslı Çetiner ve Tahsin Çiftkurt'un kızları Leyla'nın cenaze töreni... Yardımseverler depremzeler için tek yürek oldular... Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Burcu Hanif'i ailesi ve dostları son yolculuğuna uğurladığı tören ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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