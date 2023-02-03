HT Kulüp 605. bölüm...

Mehmet Aygün Başkanlık Kupası iş ve cemiyet hayatının golf tutkunlarını Belek'te yarıştırdı... İş insanı Rahmi Koç'dan çok özel söyleşi... Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel'in babası iş insanı Yalçın Selgur'un hüzünlü cenaze töreni... Cem Boyner'in iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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