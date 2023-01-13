HT Kulüp 602. bölüm...

Hobilerini mesleğe dönüştüren cemiyet hayatının ünlü hanımları... Ünlü iş insanı Ali Koç'un hayatından kesitler... Ünlü isimlerin Boğaz keyfi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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