HT Kulüp 601. bölüm...

Cemiyet hayatının ünlü simalarının yeni yıl eğlenceleri... Dünyadan 2023 kutlamaları... Ünlü isimlerin yeni yıl mesajları ile iş insanı Rasim Özkanca'nın cenaze töreni Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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