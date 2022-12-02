HT Kulüp 596. bölüm...

Otizmli çocuklar yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali"... Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın 20. yıl kutlamaları ve renkli konser görüntüleri... İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı'nın iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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