HT Kulüp 594. bölüm...

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Tiyatro tutkunu Tilda Tezman'ın Oyunname II okuyucularıyla buluştuğu imza günü... Tahiti'de gemiden düşerek hayatını kaybeden iş insanı Dilek Ertek'e hüzünlü veda... Almanya'da düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri gecesi ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...

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