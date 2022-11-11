HT Kulüp 593. bölüm...

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in İzmir'de sanatseverlerin beğenisine sunduğu Gâvur Mahallesi adlı sergisinden renkli görüntüler... Golf tutkunu Beyhan Benardete ile keyifli söyleşi... Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun iş ve özel yaşamına dair tüm bilinmeyenler ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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