HT Kulüp 592. bölüm...

Mustafa V. Koç adına Koç Holding işbirliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nden renkli görüntüler... Bloomberg HT ve Habertürk'ün ana medya sponsoru olduğu Artweeks@Akaretler'in açılış daveti... Ayşegül Afacan Köksal özgün tasarımlarını markaya özel tasarladığı koleksiyon ile modaseverlerin beğensine sunduğu etkinlik ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE

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