HT Kulüp 590. bölüm...

Takı tutkunlarını bir araya getiren İstanbul Jewelry Show... Bu yıl 30. yaşını kutlayan Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 10 finalisti, gala gecesi için hazırladıkları tasarımları, özel etkinlikle modaseverlerle sunuldu... Genç iş insanı Ahmet Akın ve Hazel Naz Fışkınlar'ın Boğaz'da düzenlenen görkemli düğün töreni ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE
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