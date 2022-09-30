HT Kulüp 588. bölüm...

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Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin hobileri.. Başarılı iş insanı Güler Sabancı'nın portresi... Derin Mermerci'nin iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE

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