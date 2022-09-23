HT Kulüp 587. bölüm...

Tersane İstanbul'da açılan ve 558 sanatçının 1.476 eserini izleyicilerle buluşturan çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul'dan çok özel görüntüler... Los Angeles'ta düzenlenen ve televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri... İş insanı Ferit Şahenk'in iş ve özel yaşıman dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE
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