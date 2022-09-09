HT Kulüp 585. bölüm...

İş insanı Ali Koç'un iş ve özel hayatına dair tüm bilinmeyenleri... Türkiye'nin ekonomisine yön veren cemiyet hayatının ünlü hanımları... golf dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren geleneksel TAV Passport Bodrum Golf Cup ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE

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