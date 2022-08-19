HT Kulüp 582. bölüm...

Can Hakko ve Deniz Aktaş'ın Bolu'da gerçekleşen düğün törenlerinden renkli kareler... Bodrum'da düzenlenen World Corporate Golf Challenge etkinliği... Golf tutkunu Rezzan Benardete'nin iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

HT Kulüp HT Life 288. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 582. bölüm...

Can Hakko ve Deniz Aktaş'ın Bolu'da gerçekleşen düğün törenlerinden renkli kareler... Bodrum'da...
HT Kulüp HT Kulüp 581. bölüm...

Bodrum, Çeşme ve Göcek'te tatil yapan cemiyet hayatının ünlü simaları... Fotoğraf sanatçıları...
HT Kulüp HT Life 287. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Life 286. bölüm...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", Cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 580. bölüm...

Bodrum'da düzenlenen özel yaz davetleri... Cemiyet hayatının ünlü simalarının hobileri... Ünli iş...
HT Kulüp HT Life 285. bölüm...

Ece saruhan'ın hazırlayıp sunduğu "Bloomberg HT Life", cumartesi akşamlarının rengi olmaya devam...
HT Kulüp HT Kulüp 579. bölüm...

Bodrum'da sanat tutkunlarını buluşturan 'Harmony' sergisi... Bodrum Sanat Fuarı... İtalyan şef...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.