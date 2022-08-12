HT Kulüp 581. bölüm...

Bodrum, Çeşme ve Göcek'te tatil yapan cemiyet hayatının ünlü simaları... Fotoğraf sanatçıları Ayşegül Dinçkök ve Koray Erkaya'nın ortak projesi olarak hayata geçen "Deep Passion Misunderstood/Rebirth" fotoğraf sergisi... Ünlü modacı Ferruh Karakaşlı'nın ilk kişisel sergi daveti... Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un iş ve özel yaşamına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE.
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