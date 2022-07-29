HT Kulüp 579. bölüm...

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Bodrum'da sanat tutkunlarını buluşturan 'Harmony' sergisi... Bodrum Sanat Fuarı... İtalyan şef Darıo Cecchını'den lezzet rüzgarı ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE

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