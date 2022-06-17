HT Kulüp 573. bölüm...

İş dünyasının tanınmış simaların katıldığı Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışı... Cemiyet hayatının ünlü babaları... Görkemli düğün davetleri... İş insanı Rahmi Koç'un iş ve özel hayatına dair her şey ve daha fazlası Sezgi Sena Akay'ın sunumuyla bu hafta HT Kulüp'te... HT KULÜP Pazar saat 21.00'DA BLOOMBERG HT'DE...
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